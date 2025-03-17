Ученица Цискаридзе рассказала, за что хореограф выгонял с учебы

Ученица Николая Цискаридзе рассказала, за что хореограф выгонял с учебы. На соответствующее видео в социальных сетях обратило внимание издание Super.

По ее словам, неуважительными народный артист России в своем балетном классе считает позы «самовар» (руки в боки) и «упор в колени». Также, добавила она, педагог не позволял слишком сильно размахивать руками, делая арабеск.

В комментариях под видео девушку спросили, уместно ли дышать во время занятий.

Накануне певица Марина Хлебникова в интервью «Газете.Ru» рассказала о совете композитора Александра Градского, который сильно повлиял на ее карьеру.

«Мы два года отучились у Льва Валерьяновича Лещенко, а потом нас, уже заочников-эстрадников, отдали в класс к Градскому. Мы приехали к нему познакомиться, и он сказал: «Не бойтесь быть непохожими. Чем больше вы будете не походить на других, тем легче вам будет запомниться людям», — вспоминает она.

Ранее Лера Кудрявцева стала жертвой аферистов.