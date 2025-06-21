Дочь Киркорова объяснила, почему не вернулась в Москву из США

Дочь певца Киркорова осталась на лето в США

Дочь народного артиста России Филиппа Киркорова Алла-Виктория в социальных сетях объяснила, почему не вернулась домой в Москву из США. 13-летнюю блогершу цитирует kp.ru.

Алла-Виктория решила немного пожить в Америке и осталась в особняке отца в Майами. Она похвасталась, что теперь она «та самая american girl!» (англ. американская девчонка).

По словам девочки, ее друзья разъехались из Москвы, и теперь ей не с кем гулять.

«Плюс, в Майами есть много того, чего нет в Москве», — добавила она.

Алла-Виктория вместе с братом Мартином учится в швейцарской международной частной школе Swiss International Scientific School в Дубае.

Накануне Киркоров раскрыл, при каком условии станет отцом в третий раз. Сперва, говорит он, ему нужно поднять на ноги имеющихся двоих.

«Если я встречу человека, может быть, появится и третий», — высказался исполнитель.

Ранее актер Мамадаков заявил, что скрывает жену и дочь ради их безопасности.