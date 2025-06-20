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Звезда «Солдат» назвал причину скрывать свою семью

Актер Мамадаков заявил, что скрывает жену и дочь ради их безопасности
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звезда сериала «Солдаты» Амаду Мамадаков в интервью Леди Mail назвал причину, по которой скрывает своих жену и дочь.

По словам 48-летнего Мамадакова, он делает это ради безопасности близких. В пример он привел недавний случай, когда в салон его машины залез незнакомец, утверждавший, что знает артиста.

«Дальше этот товарищ стал на меня кричать, обзывать чуркой и предлагать подраться. Я вышел из машины и, не обращая на него внимания, пошел в магазин. А он — за мной. Шел и сыпал в спину гадостями. Еле отстал», — вспоминает актер.

Поэтому, продолжил Мамадаков, он предпочитает не рассказывать ни о семье, ни о местах, где отдыхает, ни о своем доме.

«Мне кажется, артисты начинают взапой говорить о своей семье и всячески пытаться с ее помощью обратить на себя внимание, когда им нечем похвастаться по части профессиональных достижений», — сделал предположение он.

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