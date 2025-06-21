Умер пионер джазовой сцены Дилл Кац

Британский гитарист, педагог, звезда джазовой сцены Дилл Кац скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает Jazzwise.

Кац, которого называют пионером безладового баса, умер еще 13 июня, но известно об этом стало только сейчас.

Дилл Кац начал профессиональную карьеру в Дублине в возрасте 18 лет с работы в ирландской шоу-группе, прежде чем вернуться в родной город Лондон. Он играл как на контрабасе, так и на электрической басовой гитаре, прославившей его. Игру на басу он также преподавал в лондонской школе музыки и драмы Гилдхолл.

Позже музыкант выступал с фьюжн-группой Nucleus, а также Paraphernalia и Pacific Eardrum, с удовольствием выступал с разными коллективами в качестве сессионного музыканта.

Несмотря на люмбаго и другие проблемы со здоровьем, Дилл Кац продолжал играть до относительно недавнего времени.

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