Катя Лель рассказала, что подсмотрела в гримерке с Лепсом и Кибой

Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала, что подсмотрела в гримерке, где находилась с народным артистом России Григорием Лепсом и его юной возлюбленной Авророй Кибой. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам Лель, отношения пары показались ей искренними.

«То, что видела я в нашей гримерке, она за ним прям старалась присматривать и быть очень искренней — быть настоящей второй половиной, которая рядом с мужчиной», — отметила певица.

В сентябре 2024 года певец Григорий Лепс объявил 19-летнюю Аврору Кибу женой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины.

Накануне 19-летняя невеста Григория Лепса попала в больницу из-за переохлаждения после шоу в Африке.

Ранее Григорий Лепс не пригласил Эмина Агаларова на свадьбу.