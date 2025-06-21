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«Выломали дверь»: исполнительница «Сигма Бой» ушла из школы из-за популярности

Певице Маше Янковской пришлось уйти на дистанционное обучение
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Музыка. Детское радио/YouTube

Одной из исполнительниц хита «Сигма Бой» Марии Янковской, как и ее коллеге по дуэту Светлане Чертищевой, пришлось уйти из школы из-за популярности. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

12-летняя певица приняла участие в дискуссии «Экономика хайпа» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Девочка пожаловалась на хейт — ее, в частности, называли, «40-летней теткой» — и на невозможность сосредоточиться на учебе.

«Однажды выломали дверь в кабинете биологии и закричали: «Сигма Бой», — вспоминает о неадекватной реакции школьников на ее известность Мария.

Школьнице также пришлось перейти на дистанционное обучение.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

Ранее Дробыш объяснил успех Кати Лель и «Сигмы боя» у иностранцев.

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