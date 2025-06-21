В Польше заранее готовят эвакуацию музеев на случай войны с Россией

Financial Times: в Польше ищут пути эвакуации музеев на случай войны с Россией

В Польше ищут пути эвакуации музеев на случай войны с Россией. Об этом рассказала Financial Times глава польского минкульта Ханна Врублевская.

«Необходимо эвакуировать все инвентарные книги, которые затем позволят доказать право владения этими произведениями», — заявила она.

По словам Врублевской, сейчас власти Польши ведут переговоры с представителями других стран для эвакуации ценнейших произведений искусства из 160 учреждений.

Отработка эвакуации музеев ведется в рамках более широкого комплекса мер по подготовке к противостоянию, включающего усиление пограничной охраны и увеличение численности войска Польского до 500 000 человек.

До этого польский депутат Коваль заявил, что третья мировая война может вспыхнуть в любой момент.

По его словам, текущие конфликты в мире имеют «очень большой масштаб и высокую интенсивность», а международной системе, которая развивалась под лозунгом глобализации, пришел конец.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Польша усиленно готовится к войне с Россией.