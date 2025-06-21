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Стало известно местонахождение Максима Галкина во время эскалации в Израиле

Шоумен Галкин прилетел на Кипр, чтобы отпраздновать день рождения с Пугачевой
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Maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Стало известно местонахождение шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) во время эскалации ситуации между Ираном и Израилем. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации издания, артист прилетел на Кипр, чтобы отпраздновать свой день рождения с женой — певицей Аллой Пугачевой — и детьми.

В Лимассоле Галкин и Пугачева владеют пентхаусом и домом на берегу моря.

Тем временем пользователи сети предлагают Галкину отправиться на передовую.

В 2024 году Галкин жаловался на необходимость скрыть израильское гражданство — артист говорил, что с израильским паспортом его не пустили в 16 стран. После этого, добавил Галкин, он использовал для поездок в другие страны кипрский паспорт.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана.

Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Ани Лорак высказалась о получении паспорта РФ.

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