Имеющего гражданство Израиля Галкина призвали отправиться на передовую

Интернет-пользователи осудили Аллу Пугачеву и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) за отказ высказаться об эскалации конфликта Израиля и Ирана. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как сообщает Telegram-канал, исполнительницу и ее супруга призвали осудить «любимую страну», которая атаковала соседей. Под ее последним постом написали: «Черный квадрат еще не подъехал или что другое?».

Имеющего гражданство Израиля Максима Галкина, отмечает SHOT, интернет-пользователи призвали отправиться на передовую. Знаменитость в свою очередь не стал отвечать на нападки со стороны хейтеров и закрыл возможность комментировать свои посты в соцсетях.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана.

Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Павлу Прилучному запретили въезд в Латвию.