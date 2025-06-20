Ани Лорак о получении паспорта РФ: «Благодарна стране, в которой живу и работаю»

Певица Ани Лорак поблагодарила слушателей из России за поддержку на фоне получения российского паспорта. Ее слова передает журналистка Алена Жигалова в выпуске YouTube-шоу «Алена, Блин! Говорит».

«Особенное спасибо хочу сказать своим зрителям и поклонникам, которые ходят на мои концерты в России — стране, в которой я живу и работаю уже много лет, и всегда верна своему слушателю», — сказала она.

Жигалова уточнила, что Лорак проживает в России уже более 10 лет. Журналистка понадеялась, что местные активисты «прекратят травлю» артистки после того, как она стала гражданкой РФ.

Украинская артистка Ани Лорак подала заявление на российское гражданство еще в марте 2024 года. Ей выдали документ 9 июня. По паспорту Ани Лорак зовут Каролиной Куек.

Позднее Виталий Бородин сравнил выдачу Лорак паспорта РФ с плевком обществу. Он добавил, что ждет официальной позиции артистки по поводу специальной военной операции.

Как сообщали СМИ, на Украине Лорак не выступала с 2017 года. Артистка признавалась, что подвергалась давлению на родине, поскольку там ее «окрестили предательницей за работу в РФ». С 2022 года Лорак находится в санкционном списке Украины вместе с Таисией Повалий и Анной Седоковой.

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