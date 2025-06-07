«Ведет закрытый образ жизни»: продюсер о пропавшем Алибасове

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Продюсер Сергей Дворцов рассказал о том, чем занимается его пропавший с радаров коллега Бари Алибасов. Об этом сообщает aif.ru.

По словам Дворцова, он виделся с Алибасовым семь-восемь месяцев тому назад на закрытом мероприятии.

«Тогда он довольно-таки хорошо выглядел. Сейчас ведет закрытый образ жизни», — сказал продюсер.

Сейчас, продолжил Дворцов, из-за плохого самочувствия мероприятия Алибасов не посещает и не был на прощании с директором группы «На-На» Виталием Фроликовым, кончину которого пережил тяжело.

«Затворником он стал, домосед. Будем так называть», — рассказал продюсер.

В мае Бари Алибасов — младший женился в десятый раз.

Избранницей Алибасова-младшего стала шахматистка по имени Арина, которая пришла к нему на собеседование на должность рекрутера.

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