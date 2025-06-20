Михалков подтвердил, что взял Ефремова на работу после колонии

Режиссер Михалков подтвердил, что взял на работу отбывшего срок в колонии заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Об этом пишет ТАСС.

Ефремов будет работать в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Как сообщил режиссер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сейчас артист восстанавливается.

«У нас есть договоренность — я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра, потому что он после всех перипетий все равно остался прекрасным актером», — высказался Михалков.

До этого журналистка Ксения Собчак сообщила, что Ефремов якобы написал письмо, которое «тронуло» Михалкова, и тот помог актеру устроиться в театр.

«У Ефремова теперь есть постоянная работа: это — «Мастерская 12» Михалкова», — написала Собчак.

В феврале 2025 года Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он заявил, что болен. Он также говорил о ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

9 апреля актер был освобожден из колонии в Алексеевке Белгородской области, где он отбывал срок за ДТП, произошедшее в 2020 году.

Ранее продюсер Дворцов заявил, что Ефремову нужны деньги.