Любимова рассказала, что ждет гостей «Интервидения»

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова рассказала, что ждет иностранных гостей музыкального конкурса «Интервидение». Любимову цитирует РИА Новости

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Любимова рассказала, что Минкультуры готовит культурную программу для зарубежных гостей, чтобы продемонстрировать гостям самые удивительные и интересные достопримечательности столицы.

На первое «Интервидение», добавила она, приедут делегации из 20 стран, среди которых Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.

Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве, указ о его проведении подписал президент России Владимир Путин. Россию на конкурсе представит заслуженный певец страны Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов).

12 июня Дима Билан был объявлен послом международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». По словам организаторов, артист будет поддерживать участников, задавать тон и вдохновлять аудиторию.

Ранее Жасмин захотела участвовать в «Интервидении».