Маш Милаш и Талызина перенеслись в нулевые в первом трейлере «Москва слезам не верит»

Режиссеры Жора Крыжовников и Ольга Долматовская преставили первый тизер-трейлер сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается». Об этом пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.ru рассказала «Газете.Ru».

Новый сериал от авторов «‎Слова пацана. Кровь на асфальте» выйдет осенью 2025 года. Его сняли по мотивам советского фильма «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова.

В центре сюжета сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» — история трех подруг, которые в начале нулевых приезжают в Москву в поисках работы и любви, а через 20 лет встречаются снова. Роли главных героинь исполнили Анастасия Талызина, Тина Стойилкович, Мария Камова (Маш Милаш), а повзрослевших девушек — Юлия Топольницкая, Марина Александрова и Валерия Астапова.

К уже заявленным в касте Ивану Янковскому, Рузилю Минекаеву и Андрею Максимову присоединились Милош Бикович, Федор Бондарчук, Марина Зудина, Анастасия Красовская, Антон Васильев, Слава Копейкин, Дэниел Барнс, Полина Гухман, Алена Долголенко, Александра Ревенко, в камео появятся Сергей Зверев и Андрей Григорьев-Апполонов.

«Для меня это первая важная, серьезная работа в кино. Я ходила на пробы год, сильно переживала — у меня не было уверенности, что все получится. Очень благодарна режиссеру Ольге Долматовской, которая в меня поверила сразу», — вспоминает Мария Камова (Маш Милаш).

Большая часть съемок сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» велась в столице. В одной из самых ярких сцен, снятой на Пушкинской площади, задействованы 200 танцоров и более 100 актеров массовых сцен. Также в кадре появятся РАМТ, высотка на Котельнической набережной и телецентр «Останкино».

В мае стало известно о готовящемся ремейке сериала «Бандитский Петербург».

Ранее стало известно, что фильм «Смешарики: Сквозь вселенные» выйдет в прокат 13 августа 2026 года.