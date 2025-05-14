Садальский раскритиковал москвичей: «Приезжие двигают искусство и науку»

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в программе «Дорогие гости» на «Ретро FM» раскритиковал коренных москвичей.

Садальский напомнил, что вырос в маленьком чувашском селе, но добился успеха в Москве.

«Мы, приезжие, двигаем искусство и науку, а местные жители сдают квартиры. Приезжие работают по-настоящему!» — заявил артист.

Садальский рассказал, что сейчас живет в центре Москвы в новостройке, сделанной под старину. По словам артиста, он может дойти до Красной площади пешком за пять минут.

«Я не хвастаюсь, а просто констатирую факт. Давайте оставим скромность неудачникам! Я приехал из деревни и теперь живу в центре Москвы!» — поделился актер.

В июле 2024 года Станислав Садальский пожаловался на черный список, якобы существовавший на киностудии «Мосфильм» в СССР. В частности, рассказал он, в списке фигурировала и на тот момент будущая народная артистка СССР Инна Чурикова. Она, по словам Садальского, исчезла из списка, когда вышла замуж за «социально значимого» режиссера Глеба Панфилова.

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