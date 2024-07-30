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Садальский пожаловался на черный список «Мосфильма»

Артист Садальский заявил, что Инна Чурикова была в черном списке «Мосфильма»

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Александр Натрускин/РИА Новости

Артист Станислав Садальский пожаловался на черный список, якобы существовавший на киностудии «Мосфильм» в СССР. Его цитирует aif.ru.

«Основание: «отсутствие социального здоровья в лице», — объяснил принцип попадания в список Садальский.

В частности, рассказал он, в списке фигурировала и на тот момент будущая народная артистка СССР Инна Чурикова. Она, по словам Садальского, исчезла из списка, когда вышла замуж за «социально значимого» режиссера Глеба Панфилова.

«Сегодня кого захочет продюсер (даже кухарку), того и снимает. Но бездари не знают, что любое хорошее кино по аналогии с хорошим вином с возрастом только лучше», — рассуждает он.

Инна Чурикова и режиссер Глеб Панфилов прожили в браке больше 50 лет. Они встретились на съемках ленты Панфилова «В огне брода нет». Позже Панфилов снимал супругу в своих картинах «Начало», «Тема», «Васса» и др.

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