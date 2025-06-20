Mia Boyka осудила Гогунского и Чумакова за их высказывания о женщинах

Певица и блогер Мария Бойко, выступающая под псевдонимом Mia Boyka, осудила певца Алексея Чумакова и актера Виталия Гогунского за признания об их отношениях с женщинами и к женщинам. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

По ее словам, ее задели их высказывания о противоположном поле и осуждения за некоторые распространенные черты характера и поведение. В частности, предложение Гогунского создать «комнату для месячных» и заявление Чумакова о том, как он выбирал себе жену.

«Просто скажу, что хочется, чтобы мужчины ценили своих женщин. Есть девочки, у которых такой же характер, как у меня, взрывной, и они могут за себя постоять. А есть девочки, которые думают, что их «поезд ушел», или она любит, или она себя накрутила, что считает подобное нормальным», — сказала Mia Boyka.

Она также призвала мужчин обращать внимание на их коммуникацию с женским полом.

Актриса Анна Халькевич, сыгравшая Машу Белову в сериале «Универ», до этого заступилась за своего коллегу Виталия Гогунского (Кузя) после его скандальных высказываний о женщинах. Она заявила, что знает актера много лет, а его слова просто были вырваны из контекста.

Актриса призналась, что хорошо понимает, что хотел сказать Гогунский. Она поддержала его фразу о том, что женщина может быть только в хорошем настроении при муже, а плакать должна уходить «в лес».

Ранее Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук вышли на публику впервые после скандала.