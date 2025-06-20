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Рустем-паша из «Великолепного века» получил тюремный срок

Актер Озан Гювен получил два года и три месяца за домашнее насилие
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ozan.guven/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Исполнитель роли Рустема-паши в турецком сериале «Великолепный век» Озан Гювен получил тюремный срок за домашнее насилие. Об этом пишет Hürriyet.

50-летнему актеру дали два года и три месяца тюремного заключения.

В 2020 году экс-партнерша Гювена Дениз Булутсуз написала в полицию заявление о жестоком обращении со стороны избранника.

Обвинения в свой адрес Озан Гювен отрицал и подал на женщину встречный иск, в котором обвинял ее в нападении и клевете.

После проведенной психологической экспертизы в отношении Дениз Булутсуз встал на сторону женщины и приговорил актера к реальному сроку заключения, отклонив его встречный иск. Адвокаты Гювена готовятся подать апелляцию.

Звезде «Великолепного века» грозило до 13 лет лишения свободы. После обвинений он вел отшельнический образ жизни, не пользовался автомобилем, мотоциклом и помощью домашних работников.

Ранее Михалков подтвердил, что взял Ефремова на работу после колонии.

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