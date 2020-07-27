Звезда «Великолепного века» стал отшельником после обвинений в насилии

Турецкий актер Озан Гювен покинул роскошную виллу и ведет отшельнический образ жизни, сообщает RusTurkey.

Утверждается, что Гювен решил пойти на такой шаг из-за заведенного в отношении него дела о домашнем насилии. Иск против актера подала его экс-невеста. Звезде «Великолепного века» грозит до 13 лет лишения свободы.

Известно, что Гювен не только не появлялся на вилле, но также не пользовался автомобилем, мотоциклом и помощью домашних работников.

Озан Гювен наиболее известен российским зрителям по роли Рустем-паши в телесериале «Великолепный век».

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