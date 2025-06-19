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Путин поздравил с юбилеем Наталью Селезневу

Президент России Путин поздравил Селезневу с юбилеем и пожелал ей здоровья
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку Наталью Селезневу с днем рождения. Обращение главы страны опубликовано на сайте Кремля.

«С первых, дебютных работ в кинематографе Вы проявили яркий, самобытный актерский талант, покорили сердца зрителей искренностью и удивительным обаянием», — заявил президент.

19 июня Селезневой исполнилось 80 лет. По словам Путина, ему отрадно, что актриса по-прежнему выходит на сцену Театра сатиры. Он пожелал артистке доброго здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

Селезнева получила первую роль в шесть лет. Она сыграла в спектакле театра Советской армии. В 1953-м актриса исполнила Сашеньку в фильме «Алеша Птицын вырабатывает характер». Наибольшая известность пришла к артистке в 1965 году после выхода картины Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Там она сыграла роль студентки Лиды в новелле «Наваждение».

В дальнейшем Селезнева еще дважды снялась в комедиях Гайдая — в «Иване Васильевиче меняет профессию» и «Не может быть!». В ее фильмографии более 60 работ. Актриса также принимала участие в проектах «Я Вас любил…», «Приключения желтого чемоданчика», «Тема», «Кабачок «13 стульев».

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