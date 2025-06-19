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Елена Летучая вспомнила, как ее загипнотизировала цыганка

Телеведущая Елена Летучая заявила, что отдала деньги мошеннице
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elenapegas/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Елена Летучая рассказала в «Шоу Воли», что однажды стала жертвой мошенников.

По словам Летучей, в один день к ней подошла цыганка и заговорила с ней. Как отметила телеведущая, дальше она не помнит, что происходило. Знаменитость отдала женщине деньги, которые одолжила у друга. Она не исключила, что ее загипнотизировали.

«То есть гипноз – это существующая вещь?» — поинтересовался телеведущий Павел Воля.

Летучая ответила, что да.

В программе Летучая также поделилась, что была под большим впечатлением от сеанса экстрасенса Анатолия Кашпировского, который она посетила в рамках съемок нового ТВ-проекта.

Летучая подчеркнула, что сидела на первом ряду на сеансе и проявляла активность. В какой-то момент телеведущая «выбежала» на сцену, чтобы экстрасенс вылечил ее от аллергии, но знаменитость «прогнали». По словам знаменитости, Кашпировский ее «кадрил».

По словам Летучей, Кашпировский отлично выглядит для своих 85 лет. Она назвала экстрасенса «крепеньким». Телеведущую также позабавило то, как Кашпировский «очень резко со всеми общался» во время сеансов.

Ранее экс-ведущая «Ревизорро» сломала руку.

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