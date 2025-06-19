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В России учредили медаль имени Твардовского

Минкульт РФ учредил медаль Твардовского за проекты в условиях боевых действий
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Минкультуры России

В России появилась медаль Александра Твардовского за вклад в реализацию творческих проектов в области культуры и искусства в условиях военных действий. Новую награду учредило министерство культуры РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Эта ведомственная награда будет вручаться деятелям культуры, искусства и креативных индустрий за существенный вклад в реализацию проектов в области культуры, искусства и творческих индустрий в условиях военных действий и в обстоятельствах с риском для жизни. Также медаль будет присуждаться тем, кто реализовал творческие проекты, которые отражают силу искусства в поднятии духа и укреплении нравственных ориентиров.

В мае в Севастополе прошла премьера спектакля «Позывной «Василий Теркин». В постановке персонаж поэмы Александра Твардовского стал солдатом на специальной военной операции на Украине. Над спектаклем работали творческие коллективы, работающие при Доме офицеров Черноморского флота (ДОФ). Они признались, что идея подобной постановки пришла к ним в 2024 году. Однако на тот момент коллектив не знал, как ее реализовать.

Ранее российский боец рассказал о найденной в Артемовске медали ветерана ВОВ.

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