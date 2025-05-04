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В Севастополе покажут спектакль о Василии Теркине на СВО

Спектакль о Василии Теркине на СВО покажут 18 мая
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РИА «Новости»

В Севастополе представят спектакль о известном красноармейце Василии Теркине в современных реалиях. Об этом сообщает ТАСС.

Премьера спектакля «Позывной «Василий Теркин» пройдет 19 мая. Его также покажут в июне. В нем сыграют артист из молодежного театра «Странники» и студия эстрадного вокала «Фантазия», а также воспитанников школы «Грация».

В постановке персонаж поэмы Александра Твардовского станет солдатом на специальной военной операции на Украине. Над спектаклем работали творческие коллективы, работающие при Доме офицеров Черноморского флота (ДОФ). Они признались, что идея подобной постановки пришла к ним в 2024 году. Однако на тот момент коллектив не знал, как ее реализовать.

«И вдруг мы увидели современное стихотворение священника Владимира Русина: «Не в потертой гимнастерке — он одет в бронежилет. Только в том, что это Теркин, никаких сомнений нет. Ну не мог спокойно Вася оставаться в стороне! Плачут дети на Донбассе, слышен плач и в вышине…». Мы взяли три отрывка из этого стихотворения, по ритму оно очень подходит к поэме Александра Твардовского «Василий Теркин», — заявила помощница режиссера Ольга Огреба.

Ранее сообщалось, что в Малом театре может появиться спектакль про СВО.

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