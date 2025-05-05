Российский боец рассказал о найденной в Артемовске медали ВОВ

Российский боец бригады имени Святого Георгия Союза добровольцев Донбасса с позывным «Всадник» рассказал о найденной в Артемовске медали ветерана ВОВ. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Медаль эта была найдена при оборудовании одной из позиций подготовки к наступлению на Часов Яр. Эта медаль принадлежала одному из участников еще той войны, дело которой мы продолжаем», — поделился боец.

Он добавил, что медаль передали в командование, а затем в военно-политический отдел бригады. Награду затем вручили родственникам ветерана, проживающим в Новосибирске. Правнук ветерана Дмитрий поделился, что его родственник обладал множеством наград, и найденная медаль является лишь одной из них.

До этого в Керчи 33-летнего местного жителя задержали по подозрению в хищении наград, которые принадлежали участнику Великой Отечественной войны.

В полицию обратилась крымчанка, которая заявила о пропаже нескольких ценных вещей из квартиры ее родственника. В частности, женщина отметила, что не досчиталась медалей, которыми был награжден отец ее свекра, парадного морского кителя, двух кортиков.

Ранее белгородец пытался продать государственные награды прадедушки времен СССР, но его задержали.