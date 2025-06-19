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Швыдкой назвал благом получение Ани Лорак российского гражданства

Швыдкой: российское гражданство Лорак доказывает, что Россия привлекает людей искусства
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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с NEWS.ru поддержал получение Ани Лорак российского гражданства.

Швыдкой назвал благом, что украинская певица теперь имеет гражданство России. По его мнению, этот случай говорит о том, что Россия по-прежнему привлекает людей искусства. Политик считает это важным для осознания людьми того, что «происходит в реальном мире».

Швыдкой напомнил, что 14 июня 2025 года французская актриса Фанни Ардан приехала в Москву и показала свой моноспектакль.

«Что для нее весьма и весьма непросто», — заявил спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству.

В июне ТАСС сообщил, что Ани Лорак внесена в базу украинского сайта «Миротворец» и оказалась под персональными санкциями, которые были введены указом президента Украины.

Выяснилось, что певицу внесли в базу «Миротворца» еще в 2023 году. Санкции включают блокировку активов, запрет на торговые операции и вывоз капитала с территории Украины. Кроме того, Лорак лишили государственных наград и звания народной артистки страны.

Ранее Михайлов поддержал предсказания Жириновского.

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