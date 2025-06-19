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Михайлов поддержал предсказания Жириновского: «Исторически доказано»

Актер Михайлов заявил, что верит в предсказания Жириновского
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Александр Михайлов/VK

Народный артист России Александр Михайлов заявил в беседе с NEWS.ru, что верит в некоторые предсказания основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

По словам Михайлова, он верил, что будущее за Россией, как говорил Жириновский. Актер также считает, что победа будет за его страной в специальной военной операции на Украине.

«За Россией будущее, это по всем предсказаниям, не только Жириновского, к которому я с огромным уважением отношусь. И Ванга об этом говорила, и исторически доказано. Победа будет за нами, я вам точно говорю», — поделился артист.

В июне Михайлов рассказал, как чудом выжил несколько лет назад при подготовке к роли Ивана Грозного в спектакле Малого театра.

Роль Грозного, подчеркнул он, роковым образом стоила жизни нескольким его коллегам-актерам: Николаю Хмелеву, Сергею Боярскому, Петру Мамонову, Евгению Евстигнееву. Сам он между премьерными показами в ноябре уехал на дачу погулять и подышать воздухом. Там у него «пошла кровь горлом».

Михайлова спас сосед-актер Александр Потапов. Он заехал в поселок случайно и довез артиста в больницу.

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