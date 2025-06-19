«Форт Боярд» вернется в эфир

Съемки шоу «Форт Боярд» стартуют в августе 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление на ПМЭФ руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксении Шойгу.

Съемки пройдут на отреставрированном форте Кронштадта «Император Александр I» («Чумной»). Зрители смогут увидеть новые серии в сентябре 2025 года.

«После реставрации «Чумной» станет не только местом пребывания туристов, но и съемочной площадкой. Замечательно, что это шоу основано на исторических событиях. Благодаря такому телевизионному шоу о фортах Кронштадта узнает намного больше людей», — рассказала Шойгу.

Телеигра «Форт Боярд» является одноименной адаптацией французского шоу. Впервые он вышел на российском телевидении в 1998 году. В разное время проект транслировался на каналах НТВ, «Россия», «Первый канал» и СТС.

За историю программы в ней приняли участие такие звезды, как Ольга Бузова, Сергей Светлаков, Глюкоза, Аркадий Укупник, Наталья Медведева, Роза Сябитова, Мария Погребняк, Денис Клявер, Николай Соболев, Давид Манукян и другие.

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