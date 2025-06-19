На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Форт Боярд» вернется в эфир

Новый сезон шоу «Форт Боярд» покажут в сентябре 2025 года
close
Serguei Fomine/Global Look Press

Съемки шоу «Форт Боярд» стартуют в августе 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление на ПМЭФ руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксении Шойгу.

Съемки пройдут на отреставрированном форте Кронштадта «Император Александр I» («Чумной»). Зрители смогут увидеть новые серии в сентябре 2025 года.

«После реставрации «Чумной» станет не только местом пребывания туристов, но и съемочной площадкой. Замечательно, что это шоу основано на исторических событиях. Благодаря такому телевизионному шоу о фортах Кронштадта узнает намного больше людей», — рассказала Шойгу.

Телеигра «Форт Боярд» является одноименной адаптацией французского шоу. Впервые он вышел на российском телевидении в 1998 году. В разное время проект транслировался на каналах НТВ, «Россия», «Первый канал» и СТС.

За историю программы в ней приняли участие такие звезды, как Ольга Бузова, Сергей Светлаков, Глюкоза, Аркадий Укупник, Наталья Медведева, Роза Сябитова, Мария Погребняк, Денис Клявер, Николай Соболев, Давид Манукян и другие.

Ранее Ани Лорак внесли в списки «Миротворца» на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами