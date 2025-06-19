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Певицу Ани Лорак внесли в списки «Миротворца» на Украине

ТАСС: Ани Лорак попала в базу «Миротворца» и под украинские санкции
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Телеканал Россия

Певица Ани Лорак внесена в базу украинского сайта «Миротворец» и оказалась под персональными санкциями, которые были введены указом президента Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Выяснилось, что певицу внесли в базу «Миротворца» еще в 2023 году. Санкции включают блокировку активов, запрет на торговые операции и вывоз капитала с территории Украины. Кроме того, Лорак лишили государственных наград и звания народной артистки страны.

Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Мирославовна Куек) родилась 27 сентября 1978 года в украинском городе Кицмань Черновицкой области. Широкую известность она получила в конце 1990-х. Артистка представляла Украину на «Евровидении-2008», заняв второе место с песней Shady Lady. Обладательница множества музыкальных наград, в том числе звания народной артистки Украины.

В 2014 году после начала конфликтов между Россией и Украиной певица продолжила карьеру в России, что вызвало резкую критику на родине.

Сайт «Миротворец» действует с 2014 года и публикует персональные данные людей, которых его создатели считают угрозой для Украины. В список регулярно попадают артисты, журналисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или выступавшие с неприемлемых, с точки зрения авторов ресурса, позиций.

Ранее певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и актриса Чулпан Хаматова попали в базу сайта «Миротворец».

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