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Роулинг рассказала, как определяет пол людей на фоне скандалов: «Есть суперспособность»

Писательница Роулинг заявила, что у нее есть зрение для определения пола у людей
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Global Look Press

Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг на странице в соцсети Х ответила на критику транс-сообщества.

Пользователи спросили у Роулинг, как она отличает пол у людей без медицинской экспертизы и без принуждения их раздеваться и показывать гениталии.

«У меня есть суперспособность под названием «зрение», — отметила писательница.

Роулинг критикуют за нетерпимость к трансперсонам из-за ее поста 2020 года. После этого писательница еще несколько раз попадала в этические скандалы — в частности, ее обвиняли и в антисемитизме.

В марте 2023 года автор серии книг о Гарри Поттере признавала, что ее взгляды на проблемы трансгендеров сделают «многих людей глубоко несчастными» и многие поклонники ее творчества будут недовольны ее заявлениями. В октябре 2023 года Роулинг заявила, что с удовольствием отсидит в тюрьме, если будущее лейбористское правительство объявит преступлением намеренное обращение к человеку с неправильным местоимением.

В декабре 2024-го писательница заявила, что транс-детей не существует, потому что ни один ребенок «не рожден в неправильном теле».

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