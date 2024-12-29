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Роулинг угодила в скандал из-за поста о транс-детях

Писательница Джоан Роулинг написала, что транс-детей нет, и попала в скандал
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Lefteris Pitarakis/AP

Британская писательница, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг опять попала в скандал из-за трансфобного высказывания в соцсети X, пишет The Daily Mail.

В публикации писательница заявила, что транс-детей (их гендерная идентичность не совпадает с биологическим полом) не существует, потому что ни один ребенок «не рожден в неправильном теле».

«Есть только взрослые, такие как вы, готовые пожертвовать здоровьем несовершеннолетних, чтобы укрепить свою веру в идеологию, которая в конечном итоге принесет больше вреда, чем лоботомия и синдром ложной памяти (кажущееся воспоминание о воображаемом событии. — «Газета.Ru») вместе взятые», — высказалась Роулинг.

В ответ пользователи соцсети разместили под ее постом множество резких комментариев. В том числе женщину упрекнули в том, что она не использует «свою огромную силу во благо».

Роулинг критикуют за нетерпимость к трансперсонам из-за ее поста 2020 года. После этого писательница еще несколько раз попадала в этические скандалы — в частности ее обвиняли и в антисемитизме. В марте 2023 года автор серии книг о Гарри Поттере признавала, что ее взгляды на проблемы трансгендеров сделают «многих людей глубоко несчастными» и многие поклонники ее творчества будут недовольны ее заявлениями. В октябре 2023 года Роулинг заявила, что с удовольствием отсидит в тюрьме, если будущее лейбористское правительство объявит преступлением намеренное обращение к человеку с неправильным местоимением.

Ранее первый трансгендерный телеведущий Британии подал заявление в полицию на Роулинг.

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