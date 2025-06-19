В Кремле назвали Путина частью жизни россиян, говоря о его появлении в «Простоквашино»

Песков: появление Путина в «Простоквашино» не требует согласования

Появление образа президента Российской Федерации Владимира Путина в качестве персонажа мультфильма «Простоквашино» не требует согласования с Кремлем. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву.

19 июня председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева во время сессии на Петербургском международном экономическом форуме сообщила, что глава России может стать персонажем мультфильма «Простоквашино».

Песков отметил, что Путин является неотъемлемой частью жизни россиян, в том числе и маленьких граждан.

Слащева, говоря о планах создания нового персонажа, высказала мнение, что Матроскин с Путиным создадут «прекрасный дуэт». На вопрос о том, кто еще из персонажей мультфильма может составить такую яркую пару, Песков ответил, что этим пусть занимаются специалисты, в частности, глава «Союзмультфильма».

Ранее стало известно, что в России снимут полнометражный фильм по мотивам «Ну, погоди!».