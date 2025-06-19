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В России снимут полнометражный фильм по мотивам «Ну, погоди!»

ТАСС: «Союзмультфильм», НТВ и «Темп» снимут фильм по мотивам «Ну, погоди!»
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Союзмультфильм

В России приступят к разработке нового полнометражного художественного фильма по мотивам советского мультсериала «Ну, погоди!». Партнерское соглашение подписали директор киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева и генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн в рамках ПМЭФ-2025, пишет ТАСС.

Вайнштейн отметил, что «Ну, погоди!» — это не просто мультфильм, а настоящее культурное наследие РФ. Он считает, что полнометражная лента по его мотивам станет частью мультвселенной, где знакомые персонажи обретают новую жизнь.

Слащева также напомнила, что этот мультсериал является одним из самых любимых у российских зрителей. По ее словам, эту анимационную ленту можно пересматривать многократно и каждый раз испытывать радость от встречи с любимыми героями.

«Погоня волка за зайцем, как и их дружба, и противостояние — та самая история, которая может длиться бесконечно», — подчеркнула Слащева.

Производством фильма займется кинокомпания «Темп» при участии «Союзмультфильма». НТВ выступит генеральным инфопартнером картины. Премьера запланирована на 2028 год.

До этого россияне назвали Волка из «Ну, погоди!» самым стильным героем вселенной «Союзмультфильма». 31% респондентов считают его иконой стиля. Кроме того, в список самых стильных персонажей киностудии попали дуэт Принцессы и Трубадура из «Бременских музыкантов» (25%) и мама Дяди Федора (23%). В качестве образца для подражания опрошенные выбрали Дядю Федора (23%), Карлсона (18%) и Алису из «Тайны третьей планеты» (16%).

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» представит восстановленные мультфильмы времен ВОВ.

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ПМЭФ – 2025
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