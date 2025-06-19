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«Русский фейк»: Макаревич прокомментировал сообщения о попадании в плен в Иране

Макаревич назвал фейком сообщения СМИ о попадании в плен в Иране
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Channel 13

Иранское агентство Nour New опубликовало фотографию российского музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) в новости о пленении израильского летчика F-35. Артист заявил, что находится в Израиле, а не в иранском плену, пишет газета «Взгляд».

Журналисты Nour New удалили фотографию, однако она успела разлететься по международным изданиям. Комментируя инцидент, Макаревич поблагодарил иранские СМИ за бесплатную рекламу и назвал инцидент «русским фейком».

Также музыкант опроверг информацию о том, что он якобы сбежал из Израиля на гастроли в Европу из-за эскалации конфликта с Ираном. Макаревич заверил, что находится с семьей в Израиле и поддерживает израильскую армию.

18 июня жена Макаревича Эйнат Кляйн рассказала, что бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) забрали у нее пикап для экстренных нужд. В России цена изъятой машины — Mitsubishi L200 — варьируется от 4,5 до 6,5 млн рублей. Кляйн прокомментировала ситуацию с юмором, намекнув, что «призвать на службу» в ЦАХАЛ могут не только автомобиль.

В ноябре 2022 года Андрей Макаревич музыкант переехал из России в Израиль вместе с супругой Эйнат Кляйн. В сентябре 2023 года певец избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет. Также известно, что в апреле 2023 года артист вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича».

Ранее пытавшегося обмануть Макаревича «украинского журналиста» выгнали из Израиля.

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