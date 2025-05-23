Обманувшего Макаревича «украинского журналиста» выгнали из Израиля

Гражданин России под видом украинского журналиста пытался взять интервью у певца Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщил израильская редакция NEWS.ru.

Мошенник представился корреспондентом украинского агентства УНИАН Романом Скибой. Он был намерен взять интервью у Макаревича, в котором предлагал артисту поделиться необычными местами в Израиле.

В результате неназванного фейкового украинца задержала полиция, после чего он был депортирован из Израиля. Издание отмечает, что у него был сообщник, которого раскрыл сам Макаревич в соцсетях.

Представившийся Романом Скибой гражданин не получал аккредитации на осуществление журналисткой деятельности на территории Израиля. Он представился уроженцем Харьковской области, однако СМИ выяснили, что в 2023 году он получил гражданство Российской Федерации.

23 мая лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его пытался обмануть русскоговорящий журналист, представившись сотрудником СМИ с Украины. Жене Макаревича пришло сообщение на почту от якобы представителя украинского агентства «УНИАН», в котором некий Роман предлагал музыканту встретиться в Израиле, чтобы сделать материал о его винном бизнесе для рубрики издания «Туризм».

Ранее МВД России отказалось возбуждать уголовное дело против украинского певца.