Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дуа Липа отбилась в суде от обвинений в плагиате

Певица Дуа Липа выиграла суд об авторских правах на песню «Levitating»
close
dualipa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд в США отклонил иск двух авторов песен, обвинявших певицу Дуа Липу в плагиате ее сингла «Levitating» (2020). Об этом сообщает The Guardian.

В 2022 году авторы Л. Рассел Браун и Сэнди Линцер обвинили певицу в нарушении авторских прав на их песню «Wiggle and Giggle All Night» 1979 года и их же трек «Don Diablo» 1980 года.

Судья Кэтрин Полк Файлла постановила, что песни имеют только общие сходства, существующие вне авторских прав, и сослалась на приемы, которыми пользовался еще Моцарт.

«Суд считает, что музыкальный стиль, определенный истцами как «поп с оттенком диско», и музыкальная функция, определенная истцами как включающая «развлечение и танцы», не могут быть защищены… Постановить иначе означало бы полностью исключить дальнейшее развитие музыки в этом жанре или для этой цели», — отрезала судья.

Юристы Брауна и Линцера сообщили, что уважают мнение судьи, но не согласны с ним и подадут апелляцию.

В середине марта Disney отстояла в суде авторские права на «Моану».

Ранее Риз Уизерспун поделилась необычным способом борьбы с тревожностью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами