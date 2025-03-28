Дуа Липа отбилась в суде от обвинений в плагиате

Суд в США отклонил иск двух авторов песен, обвинявших певицу Дуа Липу в плагиате ее сингла «Levitating» (2020). Об этом сообщает The Guardian.

В 2022 году авторы Л. Рассел Браун и Сэнди Линцер обвинили певицу в нарушении авторских прав на их песню «Wiggle and Giggle All Night» 1979 года и их же трек «Don Diablo» 1980 года.

Судья Кэтрин Полк Файлла постановила, что песни имеют только общие сходства, существующие вне авторских прав, и сослалась на приемы, которыми пользовался еще Моцарт.

«Суд считает, что музыкальный стиль, определенный истцами как «поп с оттенком диско», и музыкальная функция, определенная истцами как включающая «развлечение и танцы», не могут быть защищены… Постановить иначе означало бы полностью исключить дальнейшее развитие музыки в этом жанре или для этой цели», — отрезала судья.

Юристы Брауна и Линцера сообщили, что уважают мнение судьи, но не согласны с ним и подадут апелляцию.

В середине марта Disney отстояла в суде авторские права на «Моану».

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