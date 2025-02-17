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Люсю Чеботину обвинили в плагиате Тейлор Свифт

Певица Люся Чеботина возмутилась обвинениями в плагиате образа Тейлор Свифт
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music_kretinizm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Люся Чеботина возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее обвинили в плагиате образа Тейлор Свифт в сети.

Чеботина опубликовала в Stories ролик, опубликованный в одном из аккаунтов о поп-культуре. На видео демонстрировалось, что российская артистка появилась на концерте в наряде, похожем на тот, в котором до этого выступала Тейлор Свифт.

«Когда мне попадаются такого рода видео, хочется пожелать успеха людям, у которых есть время монтировать и выкладывать такой бред. <…> Такого рода платья у кого только не встречались за такое огромное количество лет существования поп-индустрии», — написала Чеботина.

Певица отметила, что в похожем образе на сцену также выходила американская артистка Тина Тернер.

В следующем Stories Чеботина опубликовала свое фото, снятое в 2024 году, и снимок Тейлор Свифт с премии «Грэмми-2025». Знаменитости были одеты в одинаковые платья.

«А почему такое не выкладываете? Плохо залетает в рекомендации? Что за мода травить соотечественников?» — обратилась артистка к авторам видео.

Ранее экс-возлюбленная Стаса Пьехи не исключила, что выйдет замуж за первого встречного.

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