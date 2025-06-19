На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Авторы всемирно известного хита «Homay» выступят на ПМЭФ-2025

Популярная на Западе башкирская группа Ay Yola выступит 20 июня на ПМЭФ-2025
close
ayyola.music/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Башкирская группа Ay Yola представит 20 июня музыкальный проект на стенде Республики Башкортостан в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе республики.

Ay Yola — трио из Уфы, где вместе выступают отец и дочь Руслан и Адель Шайхитдиновы, а также заслуженный артист Башкортостана Ринат Рамазанов. В пресс-службе назвали символичным появление Ay Yola на ПМЭФ-2025, поскольку именно культура становится витриной для демонстрации инвестиционного потенциала региона.

«Сингл «Homay» стал символом культурной самоидентификации: тюркская онлайн-диаспора из Казахстана, Азербайджана и Турции поддержала проект тысячами комментариев, а в самой Башкирии начались оживленные дискуссии о языке и произношении. Результат — рост интереса к башкирскому: молодежь записывает каверы, изучает фонетику и все чаще говорит о своей культуре в соцсетях», — отметили в пресс-релизе.

Напомним, песня «Homay» башкирской группы Ay Yola стала мировым хитом в начале апреля, и уже к концу марта прослушивания песни «Homay» в Звуке выросли в 17 раз по сравнению с первой неделей после выхода релиза. Член Общественной палаты России и автор проекта «Звук Евразии» Маргарита Лянге объяснила мировой успех музыкантов вниманием к башкирскому эпосу вместо «изобретения велосипеда».

Ранее Путин посетил консерваторию имени Римского-Корсакова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами