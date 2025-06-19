Авторы всемирно известного хита «Homay» выступят на ПМЭФ-2025

Башкирская группа Ay Yola представит 20 июня музыкальный проект на стенде Республики Башкортостан в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе республики.

Ay Yola — трио из Уфы, где вместе выступают отец и дочь Руслан и Адель Шайхитдиновы, а также заслуженный артист Башкортостана Ринат Рамазанов. В пресс-службе назвали символичным появление Ay Yola на ПМЭФ-2025, поскольку именно культура становится витриной для демонстрации инвестиционного потенциала региона.

«Сингл «Homay» стал символом культурной самоидентификации: тюркская онлайн-диаспора из Казахстана, Азербайджана и Турции поддержала проект тысячами комментариев, а в самой Башкирии начались оживленные дискуссии о языке и произношении. Результат — рост интереса к башкирскому: молодежь записывает каверы, изучает фонетику и все чаще говорит о своей культуре в соцсетях», — отметили в пресс-релизе.

Напомним, песня «Homay» башкирской группы Ay Yola стала мировым хитом в начале апреля, и уже к концу марта прослушивания песни «Homay» в Звуке выросли в 17 раз по сравнению с первой неделей после выхода релиза. Член Общественной палаты России и автор проекта «Звук Евразии» Маргарита Лянге объяснила мировой успех музыкантов вниманием к башкирскому эпосу вместо «изобретения велосипеда».

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