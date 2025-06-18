Путин посетил консерваторию имени Римского-Корсакова

Президент России Владимир Путин на фоне Петербургского международного экономического форума приехал в государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова, которая готовится к открытию после масштабной реставрации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственного корреспондента.

Реконструкция первой высшей музыкальной школы России началась в 2015 году — фасады вернулись к историческому светло-бежевому цвету, в который они были выкрашены, когда здание консерватории впервые открыло свои двери в 1896 году. Кроме того, в домовую церковь консерватории вернули утраченную в советское время роспись известных художников конца XIX века Андрея Рябушкина и Василия Беляева.

Среди технических новшеств — теперь в зале имени А. Рубинштейна работает технология переменной акустики, которая позволит расширить диапазон сочинения музыки с симфонической и оперной на практически любой жанр.

До этого президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретился с главой Нового банка развития (НБР) Дилмой Руссефф.

Ранее Путин встретился с губернатором Севастополя.