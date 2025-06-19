Алексей Чумаков поставил Анастасию Макееву в неловкое положение на шоу

Певец Алексей Чумаков поставил российскую актрису Анастасию Макееву в неловкое положение на ТВ-шоу «Поймай меня, если сможешь», поскольку забыл о дуэте с артисткой. Об этом сообщает «СтарХит».

Ведущий проекта Владимир Маркони поинтересовался у Чумакова и Макеевой, что интересного было во время их совместной работы, после чего супруг Юлии Ковальчук обратился к коллеге: «Мы что, с тобой дуэтом пели?»

Макеева подтвердила, что «очень давно» пела дуэтом с Чумаковым композицию «Лесной олень». Она пообещала исполнителю прислать видео с их выступления. Как пояснил «СтарХит», знаменитости пели в дуэте несколько лет назад, а вместе с ними на сцене находились воспитанники детского театра-студии «Непоседы».

«Клянусь, первый раз слышу об этом. Серьезно?! Ребята, я вот сейчас обкакался. Я не помню, что мы с тобой пели», — сказал Чумаков.

Недавно сообщалось, что экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук разозлилась на фанаток Чумакова. Знаменитость пожаловалась, что у нее украли мужа на премьере фильма «Больше чем футбол».

Ранее сообщалось, что Макса Фадеева уличили в самоплагиате написанной для «Интервидения» песни.