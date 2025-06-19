Ани Лорак призвали высказаться по поводу СВО после получения паспорта РФ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин отреагировал в своем Telegram-канале на новость о том, что певица Ани Лорак получила гражданство России.

«Еще один плевок нашему обществу, ждем от Лорак, Реввы и Лолиты официально на всю страну высказывания по поводу специальной военной операции», — написал он.

Украинская артистка Ани Лорак подала заявление на российское гражданство еще в марте 2024 года. Ей выдали документ 9 июня. По паспорту Ани Лорак зовут Каролиной Куек.

Как сообщали СМИ, на Украине Лорак не выступала с 2017 года. Артистка признавалась, что подвергалась давлению на родине, поскольку там ее «окрестили предательницей за работу в РФ». С 2022 года Лорак находится в санкционном списке Украины вместе с Таисией Повалий и Анной Седоковой.

В марте 2023 года сообщалось, что Ани Лорак прервала молчание о ситуации на Украине. Артистка заявила, что никогда не поддерживала никакие формы насилия, отметив однако, что она «музыкант, а не политик».

Ранее сообщалось, что Захарова обратилась к иноагентам и уехавшим из России артистам.