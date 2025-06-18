Появились подробности борьбы за наследство бывшего мужа Седоковой

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова объяснила в беседе с Telegram-каналом Mash, что певица подала заявление на вступление в наследство из-за брачного контракта.

По словам Гавриловой, на данный момент ведется оспаривание брачного контракта, которые Седокова и Тима заключили в США. Семья хочет добиться того, чтобы документ не имел законной силы на территории России.

Как утверждает Гаврилова, при расторжении контракта Седокова будет вынуждена выплатить семье бывшего мужа половину стоимости имущества, которое она якобы успела продать. Чтобы этого избежать, певица торопится оформить документы о наследстве, оставив все себе.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения бывшей жены Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва. Из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.

В марте 2025-го Седокова призналась, что начала бояться людей после кончины бывшего мужа. По словам певицы, она не выходила три месяца из дома после трагедии. Артистка думала, что ее все ненавидят.

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