Солиста Мариинки передали психиатрам после задержания за хулиганство

Задержанного за хулиганство солиста Мариинского театра Григора Вернера поместили в психиатрический стационар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга.

«Коллеги из Смольнинского районного суда сообщили мне, что рассмотрели сегодня административный иск о госпитализации гражданина в психиатрический стационар в недобровольном порядке. Иск был подан Городской психиатрической больницей. Гражданин — Григор Вернер, оперный певец. Суд иск удовлетворил», — сообщила также руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

В прошлую пятницу, 13 июня, в Приморском районе солист Мариинского театра начал громко петь, сел в такси, а после замечания водителя якобы достал пистолет и приказал не мешать ему отдыхать. Тогда же оперный певец приезжал в «Театр на Литейном» и требовал встречи с бывшей девушкой-актрисой, напал на охранника и тоже угрожал предметом, похожим на пистолет.

На следующий день солист собирался прокомментировать журналистам инцидент в такси. Однако в какой-то момент настроение Вернера резко переменилось — он начал кричать и бросаться на машину съемочной группы.

Ранее на актера «Содержанок» напала с ножом любовница.