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После дебоша в такси оперный певец напал на тележурналистов

Солист Мариинского театра Вернер разбил лобовое стекло тележурналистам
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Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

Солист Мариинского театра Григор Вернер напал на журналистов телеканала «78» после дебоша в такси. Об этом сообщили сами представители вещателя в Telegram-канале.

«Артист собирался прокомментировать нам произошедший накануне инцидент. Однако в какой-то момент настроение Вернера резко переменилось — он начал кричать и бросаться на машину съемочной группы», — рассказали петербургские журналисты.

Они также утверждают, что артист разбил лобовое стекло в машине.

По данным «78», накануне днем в Приморском районе предполагаемый солист Мариинского театра начал громко петь, сел в такси, а после замечания водителя якобы достал пистолет и приказал не мешать ему отдыхать.

Утверждается, что в тот же день артист приезжал в «Театр на Литейном» и требовал встречи с бывшей девушкой-актрисой, напал на охранника и также угрожал предметом, похожим на пистоле.

По данным телеканала, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале июня актеру из «Улиц разбитых фонарей» Валерию Музыке выстрелили в голову в Санкт-Петербурге.

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