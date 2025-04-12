Поврежденное легкое, реанимация, потеря роли: на актера «Содержанок» напала с ножом любовница

Актер Илья Дель получил ножевое ранение в грудь во время ссоры с девушкой

В Санкт-Петербурге госпитализировали актера Илью Деля с несколькими ножевыми ранениями груди, у него задето правое легкое. Мужчина находится в тяжелом состоянии. В нанесении увечий подозревают его сожительницу актрису Александру Дроздову, девушку задержали. Дель должен был играть главную роль в спектакле «Театральный роман», однако из-за травмы его заменил другой актер.

26-летнюю актрису Александру Дроздову подозревают в нанесении ранений своему сожителю, 40-летнему актеру Илье Делю. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, около 04:00 12 апреля между возлюбленными произошла ссора, в ходе которой девушка ударила ножом актера в грудь и руку. Все произошло в квартире Деля на Казанской улице в Санкт-Петербурге, где они вместе жили. Актер сам позвонил в «скорую».

Приехавшие медики экстренно госпитализировали мужчину в Мариинскую больницу. У него несколько глубоких ножевых ранений груди, задето правое легкое.

На место также приехали сотрудники полиции. Они задержали Дроздову, ее допрашивают.

Сам дошел до «скорой»

На кадрах, снятых камерами наблюдения около дома актера, видно, что Дель сам зашел в карету скорой медицинской помощи. Однако он сильно скрючился и шел нетвердой походкой. Вероятно, медики не посчитали ранение серьезным, так как разрешили актеру самому идти до автомобиля. При этом, когда мужчина уже сел внутрь, снаружи остался курить один из фельдшеров, они не сразу поехали в больницу.

«Мне очень тяжело говорить, не очень хорошо себя чувствую», — сказал Дель 78.ru.

SHOT уточнил, что в больнице состояние мужчины смогли стабилизировать, однако оно остается тяжелым.

Премьеру не отменили

Дель служит в Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. 12 апреля он должен был играть главную роль в спектакле «Театральный роман». Директор театра Валерий Градковский рассказал 78.ru, что премьера состоится, несмотря на состояние Деля:

«У нас сегодня запланирована премьера спектакля. В главной роли репетировали двое исполнителей. Планировалось, что первым будет играть эту роль Илья Дель, но обстоятельства так сложились — нам сообщили, что Илья попал в больницу, поэтому, в связи с его состоянием здоровья, сегодня будет играть второй артист — Сергей Максудов».

Градковский заявил, что в театре случаются разные происшествия, а актеры могут заболеть или столкнуться с другими обстоятельствами, которые мешают им выйти на сцену.

«Об обстоятельствах произошедшего я знаю, что очень много всяческих версий, но, пока мы не обладаем версией из достоверных источников, я воздержусь что бы то ни было говорить. Как только я получу информацию из официальных каналов, я, безусловно, расскажу об этом зрителю», — пояснил Градковский.

Директор театра уточнил, что Дель по телефону рассказал ему о переводе из реанимации в обычную палату. Градковский предположил, что сейчас с актером все хорошо. В ближайшее время он планирует прийти к нему в больницу.

«Илья — замечательный артист, это один из лучших артистов нашего города. Как с артистом и человеком я с ним очень дружен, я переживаю за состояние его здоровья. Но я с ним пообщался и успокоился. Артист не может быть тихим, поскольку профессия артиста — это, прежде всего, эмоция, игра. Но в жизни это очень комфортный, очень спокойный человек», — заключил директор театра.

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Илья Дель родился в Липецке в семье режиссера Владимира Деля. С детства играл в спектаклях Молодежного театра «Предел» в Рязанской области, там работал его отец.

В 2002 году Дель поступил в Российский институт театрального искусства на курс Олега Кудряшова, а через три года перевелся в Санкт-Петербургскую театральную академию в мастерскую Григория Дитятковского.

После окончания обучения он работал в Малом драматическом театре, затем в театре «На Литейном», где за роль Ромео из «Ромео и Джульетты» получил премию «Прорыв 2012». С 2013 года он работает театре Ленсовета, а также сотрудничает с другими театрами.

Дель снимался в «Улицах разбитых фонарей-9», «Содержанках», «Хорошем человеке», «Цое», «Фандорине. Азазель», «Пророке. История Александра Пушкина».

Александра Дроздова родилась в Минске, но еще в детстве переехала в Санкт-Петербург. Она окончила Институт сценических искусств и начала служить в Театре комедии Санкт-Петербурга. Актриса снималась в фильмах и сериалах «Федя. Народный футболист», «Стрим», «Солдаут», «Рассвет».