Госпитализирован Халк Хоган

Актер и рестлер Халк Хоган госпитализирован с проблемами с шеей и спиной. Об этом сообщает TMZ.

Поклонники запереживали, когда радиоведущий Тодд Клем объявил, что икона рестлинга находится в плохом состоянии и якобы может не выжить.

Представитель Хогана в беседе с журналистами уточнил, что 71-летняя знаменитость борется со старыми заболеваниями и после операции на шее уже снова смог двигаться.

Халк Хоган дебютировал в кино в «Рокки 3». Впоследствии он сыграл в «Команде «А», «Мистере Няня», «Спасателях Малибу», «Громе в раю», «Крутом Уокере» и многих других проектах. К юбилею артиста «Газета.Ru» показывала, как менялась его внешность.

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