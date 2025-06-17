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Сын Никаса Сафронова чуть не задохнулся из-за протеинового коктейля

Сын Никаса Сафронова Дмитрий рассказал, что у него случился отек Квинке
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

Старший сын Никаса Сафронова Дмитрий рассказал в беседе с Telegram-каналом Mash, что у него случился отек Квинке.

По словам Сафронова-младшего, аллергическая реакция произошла из-за протеинового коктейля, которым угостил его друг. Через 15 минут после употребления напитка мужчина начал кашлять, задыхаться, синеть и чуть не потерял сознание. В итоге он решил съездить в ближайший медпункт, нарушая ПДД.

В больнице Сафронова-младшего экстренно госпитализировали. Позже врачи заявили сыну художника, что его могло не стать, если бы он обратился на 15 минут позже.

В феврале Никас Сафронов опроверг, что у него есть седьмой внебрачный сын Гимас Вакарис. Он назвал Вакариса мошенником, который хочет завладеть его деньгами. По словам художника, он устроил проверку, в ходе которой не было выявлено родства между ним и мужчиной.

Сафронов посчитал удивительным, что в этот раз притворяющийся его сыном мошенник оказался гражданином «недружественной страны».

Ранее сын Сафронова рассказал об уникальной картине художника, подготовленной для Илона Маска.

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