Соавтор объяснил, почему песня «Капибара» появилась на странице Макрона

Продюсер Михаил Чертищев объяснил, почему песня «Капибара» исполнителя Алексея Плужникова (Сто-Личный Она-Нас) и его дочери Светы Чертищевой (Betsy, исполнительница трека «Сигма бой») могла появиться на странице президента Франции Эмманюэля Макрона. Продюсера цитирует kp.ru.

По словам Чертищева, у этой песни есть потенциал — несмотря на то, что композиции два года, она нашла своего слушателя. Он также напомнил, что под этот трек снимали видео дети звезды реалити-шоу Ким Кардашьян.

«Но я считаю, что здесь особенно стоит выделить автора и нашего друга Сто-Личного Она-Наса — это была его идея, которая захватила весь мир. А мы его поддержали, поучаствовали в песне, я спродюсировал звук», — отметил он.

Накануне Макрон на своей странице в TikTok выложил видеозапись с саммита «Большой семерки» (G7) под российскую песню «Капибара» за авторством москвича Алексея Плужникова. Сам Плужников признался, что порадовался этому видео.

Ранее хит российских исполнительниц Betsy и Марии Янковской «Сигма-бой» завоевал любовь слушателей в Польше.