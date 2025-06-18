Адвокат рассказал, на какую часть наследства Тиммы может претендовать Седокова

Адвокат Александр Кудряшов рассказал, на какую часть наследства баскетболиста Яниса Тиммы может претендовать его экс-супруга певица Анна Седокова. Специалиста цитирует портал «Страсти».

Известно, что Седокова подала документы на вступление в наследство. Она пошла на этот шаг перед тем, как ее брачный договор с баскетболистом могут признать недействительным. В нем все имущество супругов закреплялось за Анной.

В СМИ сообщалось, что Седокова, оформившая на себя все имущество, успела продать его часть. Если договор аннулируют, ей придется выплатить семье баскетболиста половину его стоимости. Чтобы избежать этого, ей и нужно вступить в наследство.

«В случае признания брачного договора недействительным, имущество будет наследоваться в силу закона РФ, и родственники получат право на 1/2 от стоимости, в том числе, проданного имущества, поскольку фактически это доля почившего супруга Анны. Седокова разумно подала заявление на вступление в наследство, чтобы не пропустить срок», — сказал он.

Известно, что 9 декабря 2024 года брак Тиммы и Седоковой был официально расторгнут. Вскоре после этого спортсмена не стало. Согласно брачному договору, все принадлежало Анне, чем адвокат и объясняет желание семьи Тиммы оспорить соглашение между баскетболистом и певицей.

Накануне адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова также объяснила, что певица подала заявление на вступление в наследство из-за брачного контракта.

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