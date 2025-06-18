Близкие о болезнях Натальи Теняковой: «Беспокоили тромбы»

Близкие рассказали о болезнях народной артистки России Натальи Теняковой. Источник в окружении актрисы цитирует издание «Аргументы и факты».
Перед кончиной, по словам близких людей, 80-летнюю Тенякову госпитализировали.
«У Натальи Максимовны много разных болезней было, в частности, тромбы беспокоили. Она в больнице находилась, что-то с сердцем», — уточнил источник.
Натальи Теняковой не стало в ночь на 18 июня в возрасте 80 лет.
Как сообщил заслуженный артист России Андрей Давыдов, причиной кончины знаменитости стала остановка сердца.
Самой известной ролью актрисы стала баба Шура в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Несмотря на то, что она сыграла в фильме пенсионерку, на момент съемок Теняковой было всего 40 лет.
Ранее об уходе Теняковой высказалась министр культуры РФ Ольга Любимова.