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Близкие о болезнях Натальи Теняковой: «Беспокоили тромбы»

В окружении Теняковой рассказали, что актрису госпитализировали перед кончиной

Близкие рассказали о болезнях народной артистки России Натальи Теняковой. Источник в окружении актрисы цитирует издание «Аргументы и факты».

Перед кончиной, по словам близких людей, 80-летнюю Тенякову госпитализировали.

«У Натальи Максимовны много разных болезней было, в частности, тромбы беспокоили. Она в больнице находилась, что-то с сердцем», — уточнил источник.

Натальи Теняковой не стало в ночь на 18 июня в возрасте 80 лет.

Как сообщил заслуженный артист России Андрей Давыдов, причиной кончины знаменитости стала остановка сердца.

Самой известной ролью актрисы стала баба Шура в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Несмотря на то, что она сыграла в фильме пенсионерку, на момент съемок Теняковой было всего 40 лет.

Ранее об уходе Теняковой высказалась министр культуры РФ Ольга Любимова.

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