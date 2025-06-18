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Павел Деревянко зарегистрировал логотип для продажи лифчиков

Актер Деревянко зарегистрировал в Роспатенте логотип «Pablo» для продажи одежды
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Павел Деревянко зарегистрировал логотип «Pablo». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на соответствующую документацию.

Звезда «Домашнего ареста» зарегистрировал в Роспатенте логотип «Pablo», под которым сможет производить и продавать одежду и аксессуары — валенки, банданы, лифчики, накладки для сосков, майки, перчатки, галоши, галстуки, колготки и леггинсы.

Кроме того, товарный знак можно будет использовать для продажи бизнес-услуг по подбору и привлечению инвесторов. Актер подал заявку еще в октябре 2024 года и теперь получил от Роспатента исключительные права на использование этого логотипа до 2034 года, уточняет издание.

В начале июня стало известно, что компания Павла Деревянко задолжала налоговой почти полмиллиона рублей. У ООО «БИИ СОУЛ», учредителем которого является Деревянко, есть долг перед ФНС в размере 475 тысяч 66 рублей. Фирма занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Соучредителем компании актера является Григорий Мулузян.

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